Naiara Azevedo faz prefeitura publicar apelo para recuperar botas perdidas em show

Naiara Azevedo realizou um show em Jaboticabal (SP) e perdeu um par de botas! A cantora passou mal e recebeu atendimento médico no camarim, onde acabou esquecendo os sapatos. As botas, que têm valor sentimental para a cantora, faziam parte do figurino da apresentação. E não é que Naiara foi atrás de resolver? A artista fez a prefeitura da cidade publicar um apelo nas redes sociais para recuperar as botas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!