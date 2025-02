Naldo revela que Justin Bieber topou lançar música em parceria e participar de seu DVD

Naldo Benny ataca novamente! Desta vez, o cantor revelou que Justin Bieber quer voltar aos palcos em breve e topou lançar uma música em parceria e participar de seu mais novo DVD, o ‘Casa do Naldo’. Para A Hora da Venenosa, Naldo explicou por que a presença do artista pop no projeto não rolou. "Ele ouviu a música que gravaria comigo. Só que, pela questão de logística e [dos incêndios] de Los Angeles, ficou para a próxima", declarou o cantor. "Tenho uma relação de amizade com o mundo", completou Naldo. "O tempo vai dizer se é verdade ou mentira do Naldo", comentou Fabíola Reipert.