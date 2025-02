Namorada de Belo dá entrevista após sofrer assalto no RJ e 'vira oficialmente uma subcelebridade'

A namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, foi assaltada no estacionamento de um shopping do Rio de Janeiro. Criminosos apontaram uma arma e levaram o carro da influenciadora digital que, logo após o corrido, deu uma entrevista para uma revista. “Já está dando entrevista, virou uma subcelebridade”, apontou Fabíola Reipert. “Ela tem algo em comum com o Belo: os dois já foram presos”, completou a Venenosa.