Namorada de Belo manda recado para Gracyanne Barbosa: 'Merece encontrar uma pessoa'

A atual namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, falou sobre a relação com o cantor durante entrevista ao Link Podcast. Segundo a influenciadora digital, os dois preferem manter a discrição no relacionamento porque "tem dado certo". Rayane ainda disse que respeita a história do cantor com Gracyanne Barbosa e mandou um recado à musa fitness: "Merece encontrar um amor, uma pessoa".



