Narjara Turetta revela que recebeu ajuda de Gloria Pires em fase difícil da vida

Atriz relembrou que entrou em depressão profunda quando perdeu a mãe

A força da amizade! Glória Pires ajudou uma amiga de profissão quando ela passava por um momento muito delicado de sua vida. A atriz Narjara Turetta revelou, em entrevista a Marcos Bulques, que entrou em uma depressão profunda quando perdeu a mãe, e Glória estava lá para estender a mão quando mais precisava.


A atriz disse que foi a cuidadora da mãe que correu para avisou Glória Pires da situação. Narjara ainda contou que a amiga, como meio de tentar alegrá-la, pagou uma passagem para os Estados Unidos de presente de aniversário, assim, ela poderia visitar os familiares e ter mais proximidade com eles. Segundo ela, a experiência foi muito importante.


Logo depois, Narjara participou de uma das superproduções da RECORD, a novela Jezabel, em que interpretou a personagem Dalila. “A vida continua”, desabafou a artista.




