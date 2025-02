Neymar gasta R$ 7 mil de combustível para chegar ao trabalho de helicóptero

Por enquanto, Neymar está morando em mansão que tem em Mangaratiba (RJ) e precisa cruzar a região sudeste para chegar ao trabalho: o centro de treinamento do Santos, no litoral paulista. Para fazer esse trajeto de helicóptero, o jogador gasta R$ 7 mil de combustível, incluindo ida e volta. Sem contar os custos do piloto e da manutenção. Lembrando que Neymar já está de olho em uma mansão em Santos (SP).