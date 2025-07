Neymar quebra o silêncio sobre bate-boca com torcedor no gramado: ‘É difícil controlar'

Neymar, enfim, se pronunciou sobre a discussão que teve com um torcedor do Santos, na Vila Belmiro, após a derrota contra o Internacional. Na ocasião, o jogador bateu boca com o homem, que o chamou de mercenário. "No calor da emoção é difícil controlar os sentimentos", escreveu Neymar em publicação nas redes sociais. "No dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube, sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair", completou o atleta.



