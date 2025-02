Nora de Zezé Di Camargo se irrita após ver foto dos filhos do cantor no quarto de bebê da caçula

No quarto da pequena Clara, filha de apenas um mês de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, tem um quadro com uma foto dos outros herdeiros do cantor: Igor, Camilla e Wanessa Camargo. Quem viu e não gostou nada foi a esposa de Igor, Amabylle Eiroa, que é brigada com Graciele e Zezé. Nas redes sociais, Amabylle resolveu retomar a treta antiga e fazer um textão. "O problema não é a foto no quarto em si, mas a intenção de exibir como se tudo estivesse bem, ignorando o fato de que ela [Graciele] está processando o Igor", declarou. Entenda!