Novo casal? Kevin Costner e Sharon Stone são flagrados em clima de paquera em evento do Oscar

Será que era casamenteira está no ar? E dessa vez em Hollywood? Kevin Costner e Sharon Stone levantaram boatos após protagonizarem momentos de intimidade em evento pré-Oscar. Os dois ficaram de conversinhas no pé do ouvido, trocaram olhares e rolou até ajuda para servir a comida no buffet. E detalhe: eles não se esforçaram para esconder. “Não é de hoje que rola uma ligação entre os dois”, explicou Fabíola Reipert. Lembrando que Sharon saiu em defesa de Kevin na briga do ator com a ex-mulher durante o divórcio.