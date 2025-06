Pablo se irrita com atitude de fã durante show em Bom Conselho (PE)

Pablo, conhecido como o Rei do Arrocha, se irritou com um fã durante show em Bom Conselho (PE) e xingou o homem. Segundo a plateia, o admirador teria feito gesto obsceno para o músico na apresentação. “Não precisa mostrar o dedo do meio”, comentou Fabíola Reipert. Veja como foi!



