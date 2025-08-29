Logo R7.com
Pai de Zé Neto se emociona ao falar sobre a humildade do cantor: 'Não mudou nada'

"Meu maior orgulho é ele ser o que é", declarou o patriarca em entrevista ao lado do filho

Fabíola Reipert|Do R7

Zé Neto deu uma entrevista ao lado do pai, mas não imaginava que iria terminar com uma declaração surpreendente! Isso porque o pai do cantor disse que o que mais admira no filho é como o sucesso não subiu à cabeça.


"Meu maior orgulho é ele ser o que é. Ele não mudou nada", declarou. "Já vi esse menino [Zé Neto] ajoelhado no chão pedindo para Deus que, se fosse para ele mudar, que tirasse tudo o que deu a ele", completou.


E é claro que foi um chororô danado entre os dois. Veja como foi o momento!




