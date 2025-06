Paulinho Serra detona Eduardo Sterblitch e chama ator de ‘mentiroso’ e ‘interesseiro’

Não é a primeira vez que Paulinho Serra vem a público para criticar Eduardo Sterblitch! Nesta ocasião, o humorista lavou roupa suja e falou em um podcast o que ele pensa do colega de profissão. "Péssima pessoa, psicopata da mentira", declarou Paulinho. "Um ótimo ator, mas me fez muito mal, foi muito interesseiro, colou em mim para se dar bem", completou. Confira!



