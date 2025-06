Perrengue chique? Isis Valverde expõe dificuldade com o idioma em lua de mel na Itália

A lua de mel de Isis Valverde e Marcus Buaiz está rendendo (e muito)! Desta vez, a atriz compartilhou nas redes sociais que estava fazendo um passeio de lancha com o marido e se surpreendeu com a tripulação, que não falava inglês. “Vou dar uma arranhada no italiano”, contou Isis. “Salvadora da pátria”, elogiou Marcus. E aí, é perrengue chique, ou não é? Veja como foi!



