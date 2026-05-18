Podcast das Venenosas aposta em papo sem filtro e bastidores do mundo dos famosos

Fabíola Reipert e Keila Jimenez voltaram a causar no Podcast das Venenosas e deixaram claro que, longe da televisão, o papo ganha ainda menos filtro. Entre brincadeiras e conversas afiadas, a dupla aproveita o espaço na internet para soltar opiniões e histórias que acabam rendendo boas risadas do público.



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