Podcast das Venenosas aposta em papo sem filtro e bastidores do mundo dos famosos
Fabíola Reipert e Keila Jimenez usam o espaço na internet para comentar assuntos que nem sempre conseguem falar na TV
Fabíola Reipert e Keila Jimenez voltaram a causar no Podcast das Venenosas e deixaram claro que, longe da televisão, o papo ganha ainda menos filtro. Entre brincadeiras e conversas afiadas, a dupla aproveita o espaço na internet para soltar opiniões e histórias que acabam rendendo boas risadas do público.
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