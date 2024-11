O atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, comprou um relógio de R$ 2,3 milhões inspirado no filme ‘O Poderoso Chefão’. O item de luxo é feito em ouro rosa, 18 quilates, e cravejado com 148 diamantes. O acessório ainda toca a música tema do longa, como mostra o vídeo publicado pelo jogador. Veja!