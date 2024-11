Prioridades? Músico interrompe show em SC para atender ligação de vídeo da própria mãe

Compromisso inadiável? Falar com a mãe! O violinista Simão Wolf parou o show que estava fazendo em Caçador (SC) para atender uma ligação de vídeo da matriarca. Quando atendeu, a mulher o chamou para comer cuca com chocolate em sua casa. A plateia escutou toda a conversa e se encantou com a fofura da mãe do músico. Veja como foi!