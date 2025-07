Que loucura! Bárbara Evans diz que não conseguiu pegar no sono por causa de fã de Thiaguinho

Que loucura! Bárbara Evans contou em suas redes sociais que não conseguiu dormir por causa de um fã de Thiaguinho. A modelo revelou que estava hospedada no mesmo hotel do cantor, quando um admirador começou a fazer uma verdadeira gritaria que durou a noite inteira. Bárbara ainda reclamou: "Noite atordoada por aqui”. Assista!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!