Quem começou? Latino desmente Naldo Benny após fala polêmica em entrevista

Afinal, quem começou? Latino desmentiu Naldo Benny após uma fala polêmica em entrevista ao podcast da Blogueirinha. O dono do hit ‘Amor de Chocolate’ afirmou que foi o grande criador do ballet masculino para apresentações musicais, mas foi desmentido por Latino nas redes sociais. O cantor fez um vídeo resgatando programas de televisão antigos em que se apresentava com um time de bailarinos homens. “Contra fatos não há argumentos”, escreveu Latino. Confira o vídeo!



