Rafa Kalimann rebate críticas após gastar R$ 10 mil em livros decorativos com Nattanzinho

Rafa Kalimann e Nattanzinho causaram polêmica ao gastarem R$ 10 mil em livros apenas para decorar a nova casa deles em São Paulo. A atitude do casal foi alvo de críticas nas redes sociais e, logo depois, Rafa se pronunciou. "Gasto meu dinheiro do jeitinho que eu estiver afim, principalmente com a minha casa", disparou a influenciadora digital. Veja!



