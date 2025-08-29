Rick e Renner visitam hospital e realizam sonho de fã internada com câncer
Sertanejos cantaram para a mulher e levaram até bolo para comemorar aniversário
Uma deusa, uma louca, uma feiticeira! Rick e Renner realizaram o sonho de uma fã que está internada.
A mulher se chama Vanilma Franco, tem 52 anos, está em tratamento contra o câncer e queria muito conhecer pessoalmente a dupla.
Eles foram até o hospital onde ela está e cantaram o hit ‘Ela É Demais’. Rick e Renner também levaram bolo para comemorar o aniversário da fã. Veja como foi!
