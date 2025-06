Roberta Miranda revela por que se apresentou de surpresa em restaurante

Após viralizar com um vídeo cantando de surpresa em um restaurante, Roberta Miranda contou com exclusividade para A Hora da Venenosa por que fez o show de graça para o público no local. "Às vezes, você tem que sentar na sua poltrona de humildade e trazer lembranças para não colocar o ego à frente das coisas, porque aí é o início da derrocada", explicou a cantora. Em registro, Roberta interpreta o clássico 'Majestade, O Sabiá'. Veja!



