Vovô do ano! Ronaldinho Gaúcho está feliz da vida ao se tornar avô pela primeira vez, aos 45 anos. Teresa chegou ao mundo e é filha de João Mendes, herdeiro do pentacampeão pela Seleção Brasileira, com Giovanna Buscacio. Veja!



