Cristiano Ronaldo foi fotografado com as unhas dos pés pintadas de preto e gerou curiosidade entre os fãs. Essa prática, que é comum entre lutadores de MMA, fortalece as unhas e previne rachaduras, além de ajudar a evitar fungos e bactérias. Veja!



