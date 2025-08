Durante um encontro de famosos no Rio de Janeiro, a atitude inusitada do ator Edwin Luisi chamou atenção! Isso porque, enquanto conversava com Lucinha Lins e Ângela Vieira, ele deu aquela "coçadinha" marota e foi flagrado em vídeo. Veja como foi!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!