Saiba por que João Gomes parou de beber aos 22 anos

João Gomes tem 22 anos e já precisou cortar hábitos! O cantor revelou que após descobrir o acúmulo de gordura no fígado, precisou parar de beber. "As primeiras semanas foram terríveis, tive até alucinações", confessou o artista. João ainda disse que, se a saúde melhorar, pretende retomar a bebedeira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!