Saiba por que Sarah Jessica Parker terminou com Nicolas Cage após jantar em família

Nicolas Cage teve um relacionamento que durou pouco com Sarah Jessica Parker, atriz de 'Sex and the City'. O motivo? Segundo o ator, o término veio após um jantar com a família da atriz. "Não passei no teste da mãe", revelou Nicolas. Ele se lembra de ter usado uma jaqueta azul de motociclista na ocasião e, ainda, estar com sintomas gripais, que podem ter atrapalhado o encontro.



