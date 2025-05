Samara Felippo se explica após fazer comentário afiado para Lázaro Ramos

Samara Felippo foi criticada nas redes sociais após deixar um comentário afiado em publicação de Lázaro Ramos. O ator havia postado um protesto contra a duração atual da licença-paternidade, e a atriz fez questão de se posicionar. "Para ficar dormindo e enchendo o saco, vai trabalhar", escreveu Samara. "Deu uma na cara do Lázaro gratuitamente", opinou Fabíola Reipert. Após a repercussão, a atriz se explicou e disse que vivencia a situação de um pai que não auxilia no cuidado com os filhos. Veja!



