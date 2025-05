Será que é do Neymar? Gravidez de Any Awuada é confirmada na prisão

Será que vem um quinto filho com o nome de Neymar na certidão de nascimento? Só esperando para saber! Um exame comprovou que a influenciadora digital Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, está grávida — de 10 semanas. Ela surgiu nos holofotes após dizer que estava na festa promovida por Neymar em Santos (SP) em março deste ano e, ainda, teria tido relações com o jogador. Atualmente, Any está presa em São Paulo suspeita de envolvimento em esquema de venda de perfumes falsos.



