Sérgio Reis denuncia uso de IA para vender remédios com a sua imagem
Golpistas anunciaram medicamentos para diabetes em nome do cantor sertanejo
Alerta de fraude! Criminosos usaram IA com a imagem de Sérgio Reis para vender medicamentos. Os golpistas manipularam vídeos e fotos e anunciaram medicamentos para diabetes em nome do cantor sertanejo.
A assessoria do artista se pronunciou em uma nota e negou que Sérgio tenha participado das publicidades. Agora, eles afirmam que vão tomar as medidas cabíveis e pediram para os fãs também denunciarem quando virem algo suspeito.
Vale lembrar que Sérgio Reis não foi o único a passar por esse tipo de situação: o ator Stênio Garcia, o cantor Fábio Jr e Ana Maria Braga foram outros alvos do crime.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas