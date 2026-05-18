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Blog da Fabíola Reipert

Sheila fatura R$ 100 mil na Casa do Patrão e vira assunto entre os moradores

A noite no reality será marcada por comemoração, tensão e uma disputa capaz de virar o jogo

Fabíola Reipert|Do R7

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O clima esquentou na Casa do Patrão depois que Sheila venceu uma prova valendo nada menos que R$ 100 mil. A vitória da participante mexeu com o clima entre os moradores e ainda deixou o jogo mais movimentado. 


E a tensão nem acabou: o programa também promete fortes emoções com a prova "Tô Fora", que leva um morador direto para a Casa do Patrão.

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