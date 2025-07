Show de Pablo, o Rei do Arrocha, termina em pancadaria e mesa arremessada

Durante um show do cantor Pablo em festival de música em Crato (CE), uma briga generalizada começou entre fãs próximos ao palco. Rapidamente, a confusão virou pancadaria e teve até mesa arremessada. A equipe do cantor informou que ele não percebeu a confusão enquanto se apresentava e que não está envolvido. Veja como foi!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!