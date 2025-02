Significado de chefe? Nome do filho de MC Daniel surpreende os fãs após revelação na internet

Nasceu o pequeno Rás! Na madrugada desta terça-feira (18), em maternidade do Rio de Janeiro, a influenciadora digital Lorena Maria deu à luz o filho que estava esperando com MC Daniel. Com a revelação do nome do bebê, logo o público ficou chocado e já começou a fazer comentários. Em publicação, Lorena contou que fez uma cesariana após os batimentos cardíacos do filho oscilarem. Segundo dos pais de Rás, o nome significa “chefe” e “líder” e foi inspirado no imperador da Etiópia.