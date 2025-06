Simone Mendes ganha animal com o nome do marido durante show na Bahia

Simone Mendes foi surpreendida durante um show na Bahia, quando foi presenteada com um carneiro que recebeu o nome de seu marido. As risadas tomaram conta da plateia quando ela disse: “Vem, meu Kaká carneiro”. Não é a primeira vez que a cantora ganha esse tipo de presente, mas esse divertiu ainda mais os internautas. Assista!



