A mansão de Simone Mendes, localizada no bairro de Alphaville, em São Paulo, foi tomada pelas fortes chuvas. Nas redes sociais, a cantora mostrou o prejuízo que ficou após o temporal: lâmpadas queimadas e, ainda, amassados na lataria de seus carros. Apesar do desespero, Simone falou com bom-humor da situação. Veja as imagens!