Só de enfeite! Nattanzinho gasta R$ 10 mil em livros para decorar a nova casa

Nattanzinho gastou mais de R$ 10 mil em livros para decorar sua nova casa em São Paulo. É isso mesmo: a pilha de páginas e mais páginas foi comprada para enfeitar o novo imóvel do cantor com a namorada Rafa Kalimann. Nas redes sociais, eles mostraram as "comprinhas" e brincaram com a quantidade de livros. Lembrando que Rafa está grávida de Nattanzinho.



