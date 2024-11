STF forma maioria para manter Robinho preso por estupro coletivo

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria para manter a prisão de Robinho, condenado a uma pena de nove anos por estupro coletivo. O crime aconteceu na Itália, em 2013, época em que o ex-jogador era um dos destaques do Milan. Até o momento, o placar está em 6x1 e os quatro ministros que ainda não se manifestaram podem votar até terça (26). No entanto, mesmo que sejam a favor da soltura, não conseguirão votos suficientes para dissolver a prisão de Robinho, que segue há oito meses em um presídio em Tremembé, interior de São Paulo.