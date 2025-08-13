Superou o João Guilherme? Bruna Marquezine estaria vivendo romance com ator de série

Será que a fila já andou? Segundo rumores, Bruna Marquezine estaria em um relacionamento com o ator Danilo Mesquita. A suspeita surgiu durante as gravações de uma série em que os dois contracenam juntos, e os colegas teriam notado uma química para além da ficção entre os dois. Os dois estão solteiros no momento. Lembrando que Bruna e João Guilherme terminaram neste ano.



