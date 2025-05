Suposta affair de Neymar é presa em esquema de falsificação de perfumes

"Neymarzete" presa! A suposta affair de Neymar, Any Awuada, foi presa em Mogi das Cruzes (SP) por fazer parte de uma quadrilha que vendia perfumes e produtos adulterados. Ela ficou famosa após afirmar que se relacionou com o jogador em uma festa. A mãe e uma amiga de Any também foram detidas.



