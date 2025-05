Suposta filha de Rita Cadillac falta a exame de DNA com a ex-dançarina

Marcado para terça-feira (13), o teste de DNA de uma suposta filha de Rita Cadillac não foi realizado. Roberta Freitas tem 50 anos e alega ser filha biológica da ex-dançarina do Chacrinha. No entanto, ela não apareceu para realizar o exame e justificou que não tinha dinheiro para vir ao Brasil, já que mora em Portugal. Quando Roberta fez a solicitação, Rita confessou que foi pega de surpresa. Para A Hora da Venenosa, a ex-chacrete falou sobre o caso. Saiba mais detalhes!



