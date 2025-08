Tem volta? Belo responde fãs que pedem para ele reatar com Gracyanne Barbosa

Será que tem volta? Belo tem dado sinais de uma reaproximação de Gracyanne Barbosa. Agora, ele respondeu a fãs nas redes que deixaram declarações de apoio ao ex-casal e comentou com emojis de coração. Lembrando que Gracyanne deu entrada no divórcio, que se tornou litigioso, mas Belo ainda não assinou.



