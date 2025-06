Thaila Ayala diz que filho mais velho não aceita a irmã mais nova

Em podcast, Thaila Ayala relatou um desafio que vive com os filhos Francisco, de três anos, e Tereza, de apenas dois anos. Segundo a artista, o pequeno fingiu que não tinha irmã em um episódio na escola. E, ainda, Francisco teria passada por várias "fases" na relação com Tereza, inclusive a que ignora a existência da menina. Os dois são frutos do relacionamento de Thaila com Renato Góes. Veja!



