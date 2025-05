Thaila Ayala e Renato Góes são acusados de invadir terreno de vizinho no RJ para fazer muro

Um aposentado de 70 anos está processando Thaila Ayala e o marido, Renato Góes, pela invasão de um riacho que fica em sua casa, em condomínio do bairro de Itanhangá, no Rio de Janeiro. O vizinho ainda acusa o casal de desrespeitar a legislação e cometer crime ambiental por construir um muro que teria avançado sobre o terreno dele. "Eles estão brigando por causa do riacho", explicou Fabíola Reipert. O aposentado quer R$ 100 mil de indenização e, também, que o muro seja derrubado. Ele ainda disse que Thaila "se exibe" na mídia como se tivesse uma cachoeira particular.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!