Thaila Ayala revela que não deixa a filha sentar no colo do avô: ‘Sofri muitos abusos na infância’

Thaila Ayala revela que não deixa a filha de dois anos se sentar no colo do avô, pai de seu marido Renato Goés. A ex-atriz disse que tomou a decisão por causa de um trauma de infância. "Sofri muitos abusos, alguns deles eu só tive noção há muito pouco tempo", explicou Thaila. "Fico atenta para cuidar, mas sem passar o trauma para ela", completou a artista em podcast.



