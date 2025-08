Titio Neymar? Chá revelação na casa de Gabigol levanta rumores de gravidez de Rafaella

Um chá revelação na casa do Gabigol, em Belo Horizonte (MG), chamou atenção do público. Será que Rafaella Santos, irmã de Neymar, está esperando o primeiro filho? Um amigo postou uma foto sugerindo que ela esteja grávida. O casal reatou o namoro recentemente e tem um histórico conturbado de "ioiô" e de traições. A irmã do jogador do Santos deu entrevista recente e declarou que tem vontade de ser mãe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!