Tony Bellotto retorna aos palcos com os Titãs após cirurgia para retirada de tumor

Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs e marido de Malu Mader, retornará aos palcos após passar por uma cirurgia para retirada de tumor no pâncreas. O músico tem 65 anos, é pai de dois filhos e realizou o procedimento em abril deste ano. O primeiro show do retorno será neste sábado (9), em São Paulo.



