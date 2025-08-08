Logo R7.com
Tony Bellotto retorna aos palcos com os Titãs após cirurgia para retirada de tumor

Marido de Malu Mader, o guitarrista já fará show com a banda neste sábado (9)

Fabíola Reipert|Do R7

Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs e marido de Malu Mader, retornará aos palcos após passar por uma cirurgia para retirada de tumor no pâncreas. O músico tem 65 anos, é pai de dois filhos e realizou o procedimento em abril deste ano. O primeiro show do retorno será neste sábado (9), em São Paulo.

