Transplantes de Faustão estavam planejados há um ano, diz médico

Segundo boletim médico divulgado nesta quinta-feira (7), Faustão foi submetido a um transplante de fígado e um retransplante de rim. O documento também diz que os novos órgãos vieram de um doador único, e o apresentador segue internado em hospital de São Paulo. "As próximas horas são importantes", lembrou Fabíola Reipert. E ainda: de acordo com médico, os transplantes de Faustão estavam planejados há um ano.



