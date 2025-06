Três dias e shows de Elton John e Lady Gaga: saiba tudo sobre o casamento do bilionário Jeff Bezos

Tudo o que o dinheiro puder comprar! Jeff Bezos vai se casar pela segunda vez, agora com a jornalista Laura Sánchez, e promete dar um festão em Veneza, na Itália, avaliado em R$ 200 milhões. Elton John e Lady Gaga farão um show no evento que, além disso, terá flores da melhor qualidade, ilha exclusiva, 60 táxis aquáticos reservados e muito luxo. Confira mais detalhes com a Tina Roma!



