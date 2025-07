Três filhos e R$ 60 mil: saiba detalhes do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Zé Felipe e Virginia Fonseca, enfim, assinaram o divórcio! O cantor e a influenciadora digital definiram que os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, morarão com a mãe e receberão a pensão de R$ 60 mil do pai. A guarda será compartilhada, com aviso prévio de 24 horas para visitas. E, é claro, Virginia voltará a usar o nome de solteira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!