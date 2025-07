Tudo tem a primeira vez! Marisa Monte surge usando calça jeans em sessão de fotos

Como diz o famoso ditado, tudo tem a primeira vez! Marisa Monte surgiu usando uma calça jeans em sessão de fotos e surpreendeu. Isso porque a cantora do famoso hit 'Amor I Love You' costumava usar mais vestidos, mas dessa vez decidiu variar um pouco. Os registros foram feitos para anunciar a nova turnê de shows da artista. Veja!



