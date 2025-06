Val Marchiori terá carro de luxo leiloado pela segunda vez para quitar dívida com banco

O carro de luxo de Val Marchiori voltou a ser o centro de uma disputa judicial. O veículo, avaliado em R$ 190 mil, será leiloado pela segunda vez para quitar parte de uma dívida da socialite de mais de R$ 500 mil em empréstimos bancários. No primeiro evento, a Justiça paralisou o leilão após a defesa de Val alegar irregularidades no processo.



